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НовостиОбщество6 сентября 2023 4:05

Жители Челябинской области стали тратить больше денег на туризм

Больше всего денег жители Челябинской области отдают за услуги ЖКХ
Елена КОЛЧИНА
Больше всего денег от потребителей получает сфера ЖКХ

Больше всего денег от потребителей получает сфера ЖКХ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области объем туристских услуг вырос на 52%. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате, сравнив данные за первое полугодие нынешнего и прошлого годов.

Выросли также траты южноуральцев на всевозможные электронные услуги и сервисы — на 21,5%. На 9,6% увеличились расходы на посещение спортклубов и фитнес-центров.

При этом больше всего денег в Челябинской области уходит вовсе не тренерам или турагентствам. Самую крупную сумму, 47,3 млрд рублей южноуральцы за полгода отдали за услуги ЖКХ. 10,9 млрд рублей заплатили за пользование транспортом, еще 14,7 млрд рублей ушло на оплату телефонной связи, интернета и телевидения.

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