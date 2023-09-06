Кусают грибников: в Челябинской области резко выросло количество пострадавших от клещей

Клещи переносят не только энцефалит, но и другие инфекции, например эрлихиоз и туляремию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за последнюю неделю лета вчетверо выросло количество пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве связывают ситуацию с грибным сезоном: южноуральцы устремились с ведрами и корзинками в леса, а в траве грибников ждут не только подосиновики и маслята, но и зловредные клещи.

В целом, в нынешнем году укушенных клещами южноуральцев на 31% меньше, чем в прошлом. К врачам с начала сезона обратились 13 тыс. пострадавших, среди них 3,4 тыс. детей.

— Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 220 больных. Зарегистрировано 42 случая заболевания клещевым энцефалитом жителей Челябинской области и 43 случая клещевым боррелиозом, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Жители Челябинской области за весну и лето сдали на проверку 7,6 тыс. членистоногих. В лабораториях у 24% пойманных клещей обнаружили боррелии, еще 0,4% оказались заражены энцефалитом.

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