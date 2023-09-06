В Челябинской области 7 сентября на пять часов перекроют трассу М-5

Движение остановят в 9:00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трассу М-5 в Ашинском районе полностью закроют 7 сентября. Речь идет об участке дороги с 1565 по 1576 километр. Проезд там будет запрещен с 9::00 до 14:00.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения вводят ради очередного этапа буровзрывных работ. Породу разбивают взрывами при реконструкции дороги. Повторять такие работы планируют каждый четверг до 1 октября.

На легковой машине объехать закрытый участок М-5 можно будет через Ашу, Миньяр и Сим. Для грузовиков и автобусов объездной маршрут не предусмотрен.

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