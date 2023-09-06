В Челябинской области температура опустится ниже нуля, а потом потеплеет до +23

В Челябинской области потеплеет, но не надолго Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи предупредили жителей Челябинской области о заморозках. В ночь на 7 сентября в горах и низинах температура опустится до +1, а местами до -2 градусов. В районах, которые холод обойдет стороной, будет от +4 до +9.

После ночного похолодания резко потеплеет. Днем 7 сентября столбик термометра поднимется до +18, +23 градусов. При этом возможны небольшие дожди и даже грозы.

Дожди продолжатся и в пятницу 8 сентября. К субботе они усилятся, вдобавок днем 9 сентября температура не поднимется выше +17 градусов.

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