Александр и Софья: в Челябинской области составили список самых популярных имен новорожденных в августе

В августе в Челябинской области родились 3 037 малышей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области составил список самых распространенных имен детей, которые родились в августе. В прошлом месяце родители чаще называли своих мальчиков Александрами (80), Михаилами (67) и Львами (67). Среди женских имен самыми распространенными стали София (78), Виктория (54) и Ева (50).

— В августе в Челябинской области родились 3 037 малышей: мальчиков – 1 569, а девочек – 1 468, — уточнили в госкомитете по делам ЗАГС.

Самыми редкими именами в августе стали Роберт и Лия.

В Челябинске больше всего новорожденных было зарегистрировано в отделах ЗАГС Центрального (370), Курчатовского (312) и Советского (218) районов города.

По региону больше всего регистраций новорожденных было в отделе ЗАГС Правобережного района Магнитогорска – 233 ребенка. В Миассе и Копейске за месяц родились по 115 малышей.

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