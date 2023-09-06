Врач-реаниматолог из Челябинска делает своими руками вязаные люльки для малышей

Фото: Дарья Лавина

Анестезиолог-реаниматолог клиники ЮУГМУ Дарья Лавина каждый день помогает новорожденным. Но теперь — не только по долгу службы, а еще и в качестве хобби. Дарья освоила технику вязания шнуром и своими руками мастерит вязаные люльки для младенцев.

Еще пару лет назад врач наткнулась в интернете на очаровательную вязаную колыбель и загорелась идеей смастерить такую же. К тому же в продаже таких изделий не обнаружилось. Немало времени ушло на оттачивание мастерства, прежде чем девушка стала предлагать свои изделия молодым мамам — сперва друзьям, коллегам и родственникам.

— Люльки различаются не только по цвету, но и материалами. Кому-то нужен экологичный вариант, тогда беру хлопковый. Если важна упругость, то выбираю полиэфирный шнур, он лучше держит форму, — рассказала Hornews.com Дарья Лавина. — Обрабатываю люльку специальным раствором, который не навредит детям. Эта пропитка нужна, чтобы люлька не пачкалась, не рассыпалась. Внутри лежит матрасик, он сделан из нескольких материалов, безопасных для ребенка. Ручная работа, все сделано с душой, с любовью.

Вязаная люлька, по словам Дарьи, очень удобна для молодой мамы, если нужно пойти в другую комнату и взять с собой малыша. Своих детей у Даши пока нет, но девушка уверена, что как только они появятся, она обязательно свяжет им такие же уютные колыбели.

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