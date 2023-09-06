В Челябинске накажут магазин за рекламу пива для «хороших людей»

В рекламе утверждалось, что «хорошие люди пьют хорошее пиво» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинское УФАС за ненадлежащую рекламу выдало предписание магазину Redikortsev. Поводом для разбирательств стал баннер на входе в заведение – там было написано, что «Хорошие люди пьют хорошее пиво». Однако по закону использовать такие слоганы запрещено.

— Реклама алкогольной продукции не должна содержать утверждения, что употребление рекламируемого товара имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха, — объяснили в пресс-службе челябинского УФАС.

Это было не единственное нарушение. Законом также запрещено размещать рекламу на внешних стенах зданий.

В УФАС потребовали убрать баннер у входа в магазин. В ближайшее время нарушителя привлекут к ответственности.

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