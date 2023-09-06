В нацпарке «Зюраткуль» поднимут цены на проживание в туристических приютах

Фото: нацпарк «Зюраткуль»

В Челябинской области поднимут цены на проживание в туристических приютах нацпарка «Зюраткуль». С каждого человека со следующей недели будут брать на 100 рублей больше.

— С 11 сентября в туристических приютах «Синегорье» и «Сердце озеро» в поселке Зюраткуль, на кордоне «У трех вершин», в гостевом доме в поселке Сибирка и в комнатах визит-центра в поселке Тюлюк стоимость проживания станет немного выше, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Проживание в четырехместном домике в турприюте «Синегорье» сейчас стоит 2000 рублей в сутки, но в скором времени цена поднимется до 2400 рублей. Тоже самое касается и десятиместных домов. В них проживание будет стоить на 1000 рублей больше.

Также в двух шестиместных экодомах в турприюте «Сердце-озеро» сделали санузел. Стоимость проживания там составит 6000 рублей в сутки.

Напомним, дома в туристических приютах выкупаются полностью. Подселение незнакомцев не предусматривается правилами.

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