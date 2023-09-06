Победа была так близко: «Трактор» обидно уступил «Локомотиву»

Матч с ярославцами стал для молодого голкипера челябинцев Сергея Мыльникова дебютным в новой регулярке. Фото: ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» потерпел второе поражение на старте нового сезона КХЛ. В третьем матче выездной серии «черно-белые» в овертайме проиграли ярославскому «Локомотиву». Подробнее о противостоянии — в материале.

Со старта встречи соперники демонстрировали активные действия. Первыми устремились к воротам челябинцы, но их выпад остался без броска. Длительное время «черно-белые» контролировали шайбу. На пятой минуте Максим Шабанов удачно подкараулил отскок на левом краю и щелчком бросил по воротам — голкипер «Локомотива» сыграл надежно. На экваторе периода внимательности не хватило канадскому защитнику «Трактора» Роберту Хэмилтону, который допустил ошибку у ворот Сергея Мыльникова. Ярославцы, в свою очередь, реализовали удачный момент. До ухода в раздевалку челябинцы не смогли изменить цифры на табло — 0:1.

Вторую 20-минутку команда Анвара Гатиятулина начала с позиционной атаки. Хорошая возможность отличиться броском с острого угла была у Егора Фатеева, но голкипер «железнодорожников» вновь вовремя вступил в игру. На 26-й минуте «черно-белые» благодаря отложенному штрафу хозяев площадки вышли на лед вшестером. Затем «Локомотив» остался в двойном меньшинстве, подарив «Трактору» возможность сыграть в формате «5 на 3». За 40 секунд до выхода одного из оштрафованных с передачи Виталия Кравцова сравнял счет Семен Дер-Аргучинцев. Затем челябинцы не смогли вновь реализовать лишнего, но зато героически выстояли в меньшинстве — 1:1.

— Во втором периоде мы добавили в движении, стали навязывать свою игру, чем спровоцировали соперника на удаления. Кто лучше готов? Не могу сказать по «Локомотиву», мы же делаем свою работу и играем в свой хоккей, — отметил во флеш-интервью в перерыве нападающий «Трактора» Егор Фатеев.

Третий отрезок встречи начался для «черно-белых» со второго двойного большинства. Забить гол за предоставленные 53 секунды челябинцы так и не смогли. Эффектные комбинации ярославцев вблизи ворот Сергея Мыльникова также не принесли результата. Повышенные скорости на последнем рубеже сделали свое дело — за пять минут до сирены вновь сработало сочетание новичков челябинской команды. После рикошета от Виталия Кравцова замкнул четко в створ Семен Дер-Аргучинцев. Хозяева площадки сориентировались не сразу, но, почувствовав слабинку со стороны челябинцев, они моментально сравнили счет — 2:2.

В овертайме удачливее оказались ярославцы. «Железнодорожники» больше владели шайбой и не без труда, но в все же поразили ворота челябинцев. Встреча закончилась со счетом 2:3 не в пользу «черно-белых».

Заключительный матч первой выездной серии нового сезона «Трактор» проведет в подмосковной Балашихе. 8 сентября челябинская команда сыграет с местным «Витязем».

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