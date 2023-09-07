В Челябинской области на границе с Казахстаном образовалась пробка

Бугристое - один из трех в стране пунктов пропуска, где запустили электронную очередь. Фото: ФГКУ «Росгранстрой»

На границе России и Казахстана в Челябинской области образовалась пробка. Около автомобильного пункта пропуска Бугристое застряли грузовики. Проблемы возникли после введения электронной очереди.

С 1 сентября, чтобы пересечь границу на грузовой машине, нужно получить талон электронной очереди. Сделать это можно бесплатно через интернет. Проблема в том, что записываться необходимо заранее. Не все водители были готовы к такому нововведению. Талоны на ближайшее время очень быстро разобрали, остались только места в очереди на следующие дни. В посвященных проезду через границу чатах дальнобойщики жалуются на неразбериху и долгое ожидание.

— Если по худшему сценарию машина могла простоять около 20 часов, то сейчас простоял 41 час, — рассказал один из водителей.

В ситуацию уже вмешались транспортная прокуратура и полиция.

— Карталинской транспортной прокуратурой во взаимодействии с аппаратом прокуратуры Челябинской области совместно с ГУ МВД по Челябинской области осуществляется мониторинг ситуации, контрольно-надзорное сопровождение и содействие в реализации технологии резервирования времени проезда через пункт пропуска Бугристое, — заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

Сотрудников ГИБДД отправили дежурить возле пункта пропуска.

За электронную очередь отвечает ФГКУ «Росгранстрой». Именно на сайте этого ведомства необходимо регистрироваться водителям грузовиков перед пересечением границы. В «Росгранстрое» рассказали, что Бугристое — один из трех пунктов пропуска, где с 1 сентября в пилотном режиме запустили электронное резервирование времени подъезда (два других пункта находятся на границах с Литвой и Китаем).

— В качестве пилотных определены наиболее загруженные пункты пропуска, в которых применение системы резервирования наиболее актуально, — заявили в казенном учреждении.

Там уточнили, что в случае Бугристого рассчитывают использовать «площадку-накопитель» рядом с пунктом пропуска. На этой площадке грузовики должны будут ждать своей очереди.

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