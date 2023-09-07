С мужчиной в квартире находится минимум один человек. Фото: Парковый Челябинск / vk.com

В челябинском микрорайоне Парковый мужчина вылез на карниз 17 этажа и стоит там уже несколько часов. Это случилось на улице Александра Шмакова. К месту событий приехали спецслужбы.

Судя по кадрам из соцсетей, мужчина находился в квартире не один. На балкон периодически выходит какой-то парень. Причем не пытается затащить своего товарища обратно. Мужчина на карнизе просто стоит и чего-то ждет.

Тем временем, возле дома собралась толпа людей, в том числе множество детей. КП-Челябинск следит за развитием событий

Обновлено 16:30

Мужчина залез обратно в квартиру.

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