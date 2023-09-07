Нужны были деньги на алкоголь: на Южном Урале пенсионерка обокрала 10-летнего школьника

У мальчика украли рюкзак Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Каслях полицейские задержали пенсионерку, которая обворовала 10-летнего школьника. Пожилая женщина пошла на преступление, потому что злоупотребляла алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратились родители школьника. Они рассказали, что их сын после тренировки забыл рюкзак с футбольной формой. А когда вернулся, его уже не было.

Полицейские провели опрос свидетелей и по полученным приметам задержали 62-летнюю пенсионерку, которая призналась в воровстве. Женщина злоупотребляла спиртным, и ей нужны были деньги. Украденный рюкзак мальчика нашли у нее в квартире.

На пенсионерку возбудили уголовное дело о краже. Рюкзак вернули школьнику. Родители мальчика попросили руководство ОМВД поощрить сотрудников, принимавших активные действия по поиску украденной вещи.

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