В салоне есть Wi-Fi и USB-розетки: 17 новых автобусов выходят на маршруты Челябинска

Закупка автобусов была выполнена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: мэрия Челябинска
В Челябинске на маршруты выпустят 17 новых низкопольных автобусов. Они оборудованы системами безналичной оплаты проезда, кондиционерами и видеонаблюдением. Также для пассажиров предусмотрены USB-розетки и Wi-Fi.
По данным мэрии Челябинска, 15 автобусов будут работать на одном из самых протяженных маршрутов, который связывает Тракторозаводский район с северо-западом города – № 8 «Ул. Мамина - ул. Академика Королева».
— Еще два автобуса сверхбольшого класса - «гармошки» - будут курсировать по маршруту № 64 «Автовокзал Центральный - Автобусный парк», — уточнили в городской администрации.
Закупка транспорта была выполнена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшие четыре месяца планируется приобретение еще 10 автобусов особо большого класса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.