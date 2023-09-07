На остановке в центре Челябинска легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами

ДТП произошло на остановке
Фото: Вадим АРХИПОВ
В Челябинске на остановке «Публичная библиотека» легковушка врезалась в маршрутку с пассажирами. ДТП произошло вечером 7 сентября.
Фото: Вадим АРХИПОВ
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, никто из участников аварии не пострадал. За рулем автомобиля Lada Kalina находился 29-летний водитель. Маршруткой управлял 41-летний мужчина.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Фото: Вадим АРХИПОВ
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