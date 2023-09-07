Уговорили не совершать глупость: полицейские спасли челябинца, который несколько часов простоял на карнизе 17 этажа

С мужчиной непрерывно вели диалог. Фото: Парковый Челябинск / vk.com

В Парковом микрорайоне Челябинска полицейские спасли мужчину, который залез на карниз 17 этажа и простоял там несколько часов. С ним непрерывно вели диалог и уговорили не совершать глупость, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Вечером 7 сентября полицейские заметили толпу возле многоэтажного дома по улице Александра Шмакова. Затем они увидели человека, который стоял на карнизе 17 этажа. Правоохранители поднялись наверх и вошли в квартиру, с балкона которой вылез мужчина. Поочередно сменяя друг друга вместе с психологом МЧС и знакомым челябинца, полицейские несколько часов вели переговоры с мужчиной. В итоге они убедили его вернуться в квартиру.

После произошедшего 29-летнему мужчине оказали медицинскую помощь. Как выяснилось позже, он пришел в гости и пил спиртное со своим другом.

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