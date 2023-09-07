Ушел из дома и не вернулся: в Челябинске пропал 15-летний подросток

Фото: «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск / Vk.com

В Челябинске пропал 15-летний Владислав Загитов. 5 сентября мальчик вышел из дома №8 по улице Нахимова. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. В настоящий момент поисками подростка занимаются полицейские и волонтеры.

— Приметы: носит очки, рост 175 см, среднее телосложение, темные русые волосы, серо-зеленые глаза, — говорится в ориентировке.

В день исчезновения школьник надел мастерку, спортивные штаны и кепку. Вся одежда черная. Из обуви – серые кроссовки с белой подошвой.

О местонахождении подростка просят сообщать в полицию либо на горячую линию поискового отряда «Легион - СПАС»: 8-351-277-79-11.

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