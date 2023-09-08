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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:50

В Челябинской области на 8, 9 и 10 сентября объявили штормовое предупреждение из-за очень сильных дождей

В Челябинской области с 8 до 10 сентября действует штормовое предупреждение
Елена КОЛЧИНА
На торжества в День города челябинцам лучше захватить зонтики

На торжества в День города челябинцам лучше захватить зонтики

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Челябинской области предупреждают об очень сильных дождях. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, штормовое предупреждение объявлено на вторую половину дня 8 сентября, 9 и 10 сентября.

По прогнозу метеорологов, возможен не только долгий сильный дождь, но и град. Местами он будет крупным. В некоторых районах разыграются грозы. В бурю ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

В Челябинске, где 9 сентября планируют праздновать День города, гроз не ждут. Но сильные дожди в субботу возможны, а температура воздуха не поднимется выше +16 градусов.

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