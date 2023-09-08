В Челябинске студентам платят стипендии от 1,9 до 10 тысяч рублей

Размер стипендии зависит от вуза и успехов в учебе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты-бюджетники в челябинских вузах получают стипендии в сумме от 1,9 до 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

Первокурсникам-бюджетникам академическую стипендию выдают до первой сессии. После деньги выплачивают лишь тем, кто сдал все экзамены на четверки и пятерки.

Самые крупные стипендии в ЮУрГУ и ЧелГУ. Студенты Южно-Уральского госуниверситета получают до 6,3 тыс. рублей в месяц, а студенты Челябинского госуниверситета — до 4,7 тыс. рублей, но есть еще повышенная стипендия в 10 тыс. рублей. Точный размер выплаты определяют внутривузовские правила. Чаще всего он зависит от успеваемости студента.

Примечательно, что самые скромные стипендии в Челябинске, 1,9 тыс. рублей, тоже у студентов ЮУрГУ.

В РАНХиГС учащимся выдают от 2,2 до 3 тыс. рублей в месяц, в ЮУГМУ — по 2,3 тыс. рублей, в ЮУрГГПУ — по 2,1 тыс. рублей, а в ЮУрГАУ— по 3,2 тыс. рублей.

Помимо академической стипендии существует еще социальная. Ее, вне зависимости от оценок на экзаменах, получают студенты-бюджетники из льготных категорий. Например, сироты, бывшие военнослужащие-контрактники или те, у кого имеется инвалидность. Размер социальной стипендии в университетах Челябинска варьируется от 3,6 до 4,8 тыс. рублей.

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