Малые города Челябинской области до конца года получат 121 новый автобус

Новые автобусы поступят в 21 муниципалитет Челябинского области. Фото: пресс-служба губернатора.

121 автобус получат малые города Челябинской области до конца года. Губернатор Алексей Текслер отметил, что обновление парка общественного транспорта затронет не только Челябинск и Магнитогорск.

— 21 муниципалитет у нас до конца года получит 121 автобус, — рассказал глава региона. — Идет масштабная работа по обновлению общественного транспорта не только в Челябинске и Магнитогорске, но и по всему региону. Мы переводим всю сеть на регулируемые маршруты, и в стоимость сразу для перевозчика включаем то, что субсидируется из регионального бюджета, включается и амортизация, и обновление общественного транспорта. Мы уходим от той системы, когда транспорт приобретался отдельно.

Алексей Текслер подчеркнул, что такая система позволит своевременно менять автобусы, которые выходят из строя.

— Во всем регионе система общественного транспорта будет цивилизованной и современной, — обозначил задачи глава региона.