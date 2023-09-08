Выехал на обгон: в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб молодой водитель иномарки

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области при столкновении двух легковушек погиб один из водителей. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около трех часов дня на 1742 км трассы М-5.

— 33-летний водитель Kia Rio двигался из Челябинска в сторону Уфы и при выполнении обгона не справился с управлением, совершив столкновение с автомобилем Haval, за рулем которого находился 54-летний мужчина, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Травмы получили водитель Haval и пассажир KIA Rio. Оба госпитализированы в больницу. Водитель KIA Rio погиб на месте ДТП.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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