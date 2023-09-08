Полицейские задержали челябинца, напавшего на 71-летнюю пенсионерку ради золотой сережки

Мужчина ранее был неоднократно судим за воровство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который совершил нападение на 71-летнюю пенсионерку. Он сорвал у пожилой женщины золотую сережку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Преступление произошло во дворе жилого дома по Комсомольскому проспекту. Пенсионерка шла по улице и на нее сзади напал мужчина. Он повалил ее на землю и сорвал золотую сережку, причинив острую боль.

Пожилая женщина обратилась в полицию. Преступника задержали по горячим следам. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим за воровство. Золотую сережку он сдал в комиссионный магазин за 6 тысяч рублей. Украшение уже изъято полицейскими. После окончания следственных действий сережку вернут пенсионерке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

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