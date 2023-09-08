Выездная программа литературного форума #РыжийФест охватит пять городов Челябинской области

Фото: Челябинская областная научная библиотека

С 22 по 24 сентября в Челябинской области пройдет Всероссийский литературный форум #РыжийФест. В этом году мероприятие включает в себя более 100 культурно-просветительских событий: дискуссии, лекции, презентации, выставки, а также встречи с известными писателями, поэтами и литературными критиками. Они состоятся не только в Челябинске, но и в Сатке, Снежинске, Кыштыме и Нагайбакском районе.

Главными гостями форума будут авторы бестселлеров, лауреаты литературных премий, авторитетные критики, режиссеры, издатели и ученые со всех уголоков России. Основными модераторами мероприятий выступят представители медиасообщества региона. Публикуем полную программу литературного форума:

21 сентября жители Снежинска встретятся с одним из самых известных писателей современности, автором более 20 книг Алексеем Ивановым.

Творческая встреча с писателем, сценаристом и культурологом, автором бестселлеров «Ненастье», «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Золото бунта» и многих других, состоится 21 сентября в 18:30 в зале городского музея.

22 сентября #РыжийФест приедет в Кыштым. Главное литературное мероприятие осени пройдет на двух локациях одновременно:

На площадке Центральной городской библиотека им. Б. Е. Швейкина для жителей города состоится лекция по риторике от куратора проекта «Библиотека грамотности» и представителя «Тотального диктанта» Ольги Сусловой, а также презентация новых проектов NoSugar Books. Спикеры – шеф-редактор импринта NoSugar Books, издательства «АСТ» Елена Яковлева (Москва) и писатели Диана Ибрагимова (Башкортостан) и Хельга Воджик (Тюмень).

Вторая площадка – Центральная детская библиотека им. К. И. Чуковского.

Как рассказать историю, чтобы ее хотели изучать даже дети? Секрет раскроет историк-исследователь из Владивостока, художник и сооснователь Hero4Hero Роман Иванищев.

Также в программе: презентация игры «История русского» и творческая встреча с журналистом, PR-специалистом и организатором фестиваля «МНОГО БУКВ» Надеждой Рипинской (Орёл).

23 сентября с хедлайнерами #РыжегоФеста встретятся жители Нагайбакского района – в субботу к ним приедут Анна Матвеева (Москва), Василий Авченко (Владивосток) и Ася Володина (Москва).

Творческие встречи с авторами бестселлеров пройдут в нескольких сёлах муниципального района: в 11:45 творческая встреча пройдет в кассельском Доме культуры; а в 14:00 писатели будут ждать вас в Доме творчества (с. Фершампенуаз).

В самом литературном городе нашего региона – Сатке – пройдет самый яркий и культурный уикенд. На протяжении двух дней жители города встретятся с хедлайнерами форума #РыжийФест на нескольких площадках города. Дополним, что партнером мероприятий выступает давний друг #РыжегоФеста – «Группа Магнезит».

23 сентября для жителей города пройдут творческие встречи с участниками литературной резиденции в Челябинской области Ассоциации союзов писателей и издателей России (партнера форума #РыжийФест).

В 14:00 в Арт-Сатке гостей форума будут ждать:

— Татьяна Ласкина (Тюмень) – прозаик, драматург, выпускница ЕГТИ (курс Н. Коляды). В резиденции будет готовить к публикации дебютную повесть «Венок»;

— Дарина Стрельченко (Глазов, Удмуртия) – прозаик, лауреат премий «Русский Гофман» и «Новая фантастика». Автор книг «А за околицей – тьма» («Питер»), «Куклолов» («Феникс»), «Земли семи имён» («Эксмо») и других. В резиденции будет готовить к изданию роман с рабочим названием «Элеонора Кэнделнайт»;

— Мария Фадеева (Ижевск, Удмуртия) – прозаик, книжный обозреватель портала «Прочтение». В работе – фольклорное фэнтези «Удмуртский Караул».

— Анна Шикова (Набережные Челны, Татарстан) – прозаик, культуролог, регионовед. В Миассе будет работать над фэнтези романом «Сангум».

— Начинающие писатели Анастасия Насонова (Екатеринбург, автор фэнтези «Светлолесье») и Дарья Семенова (Москва).

24 сентября в Сатку приедут хедлайнеры #РыжегоФеста: писатели, сценаристы, режиссеры и поэты.

Так, в Арт-Сатке вас будет ждать Джангир Сулейманов (Санкт-Петербург), режиссёр «Смешариков», «Фиксиков», «Тимы и Томы», «Приключения Пети и Волка» и многих работ, а также Юлия Иванова (Санкт-Петербург), писатель, автор более 60 детских книг в разных жанрах.

В музее Магнезит пройдет творческая встреча с писателем и сценаристом, автором повести о взрослении «Типа я. Дневник суперкрутого воина» Исламом Ханипаевым (Махачкала), а также с одной из самых известных поэтесс Дагестана Индирой Зубаировой.

Познакомит писателей Сатки с проектами Ассоциации союзов писателей и издателей России Надежда Ерёменко (Москва). Гости встречи узнают про мастерские, творческие резиденции, поездки писателей по России и другие направления работы АСПИР.

Известные авторы из Калининграда – Борис Бартфельд и Дмитрий Воронин, челябинский культуртрегер Марина Волкова, а также башкирский поэт Галарина Ефремова проведут творческие встречи для читателей и членов лит. объединений в Центральной библиотеке города.

Следует добавить, что творческие встречи на всех площадках начнутся в 15:00.

Одновременно с форумом состоится Южно-Уральская книжная ярмарка. В этом году ярмарка и форум пройдут под слоганом – «Объединяем от А до Я».

В конце сентября жителей региона ждет знакомство как с флагманскими издательскими и книготорговыми холдингами России, так и с региональными издательствами, в том числе выпускающими книги на языках коренных народов.

В книжной ярмарке примут участие 80 издательств, книготорговых организаций и авторов 19 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Волгограда, Челябинска и других городов нашей страны. Впервые в ЮУКЯ-2023 примут участие Алтайский край, Мордовия, Дальний Восток, Калининград, Иваново, Мурманск, Рыбинск, Волгоград, Благовещенск и Архангельск.

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