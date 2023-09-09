Губернатор Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем города

"Челябинск стремительно развивается, усиливает свою экономическую мощь" - заявил губернатор Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города.

В своем обращении глава региона назвал Челябинск «городом больших проектов». В качестве примеров таких проектов Алексей Текслер отметил создание межуниверситетского кампуса, строительство спортивной арены «Челябинск» и кафедрального собора, обновление общественного транспорта.

— Спасибо за ваш большой созидательный труд, — обратился губернатор к челябинцам. — Вы каждый день делаете наш город лучше, ярче, интересней. Я вам за это искренне благодарен. Я желаю всем горожанам благополучия, счастья и крепкого здоровья! С Днем рождения, любимый Челябинск!

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