В Челябинской области подросток погиб из-за испуганной лошади

Лошадь потащила за собой мальчика на веревке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Андреевском Брединского района погиб 15-летний подросток.

По предварительным данным, мальчик выводил лошадь на веревке. Лошадь испугалась и понесла, увлекая за собой подростка. В итоге школьник получил смертельные травмы. Что именно стало причиной его смерти, сейчас устанавливают эксперты.

— Проводится процессуальная проверка, — сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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