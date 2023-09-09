На автодороге Меридиан в Челябинске остановилось движение из-за ДТП

Фото: Читатель КП

В Челябинске днем 9 сентября образовалась огромная пробка на автодороге Меридиан. Движение в сторону Ленинского района остановилось.

Фото: Читатель КП

Причина затора — ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Как сообщают очевидцы, авария не серьезная, однако часть дороги оказалась перегорожена.

Схема: Яндекс.Пробки

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.