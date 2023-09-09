На автодороге Меридиан в Челябинске остановилось движение из-за ДТП

Фото: Читатель КП
В Челябинске днем 9 сентября образовалась огромная пробка на автодороге Меридиан. Движение в сторону Ленинского района остановилось.
Фото: Читатель КП
Причина затора — ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Как сообщают очевидцы, авария не серьезная, однако часть дороги оказалась перегорожена.
Схема: Яндекс.Пробки
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