Сделано в Челябинске: у трамвайных депо поставят стрелки с обогревателями собственного производства

Возле депо №1 заменят все стрелочные переводы — их около 10 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за ремонта путевого узла у депо № 1 на улице Первой Пятилетки до 15 сентября частично закрыто движение электротранспорта, а для автомобилей оставили одну полосу из двух. Когда работы завершат, вагоновожатым больше не придется сражаться со стрелочным механизмом, чтобы заехать в парк. Правда, менять на автомат все стрелки не будут.

Как сообщил КП-Челябинск замначальника областного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских, возле депо №1 во время ремонта заменят все стрелочные переводы (их около 10). Причем конфигурация этих элементов настолько сложная, что ни на одном из действующих российских заводов, которые обслуживают транспортную инфраструктуру, таких механизмов не найти.

— Заводы не взялись. А если берутся, то сроки изготовления очень большие.

Так что новые узлы делали у нас, в ремонтных цехах «ЧелябГЭТ». Деталей нужно изготовить много, потому что стрелок на участке больше, чем обычно бывает. А это, в свою очередь, объясняется тем, что пространство маневрирования для трамваев на Первой Пятилетки ограничено: мешает путепровод, опоры которого создают на улице бутылочное горлышко. Поэтому при заезде в депо и выезде вагоны вынуждены проезжать часть пути по рельсам «встречки», а потом перестраиваться. На этих отрезках установлены дополнительные стрелки.

— Ориентировочно шесть стрелок будут на автомате. Очень близкое расположение узлов друг к другу не позволяет сделать все работающими в автоматическом режиме. Кое-где водителю придется выходить для ручного перевода стрелки.

Чтобы механизм переключался легче, на всех стрелках зимой будут работать встроенные обогреватели. Без них в холода на стыках металлических деталей образуется толстый слой наледи, так что вагоновожатым приходится колотить ломиком, чтобы разбить ледяную корку и добраться до механизма.

— По всему городу, где мы будем менять стрелки, будем делать подогрев, чтобы можно было проезжать зимой.

Стоимость всего проекта реконструкции путей у трамвайного депо № 1 порядка 81 млн рублей. Эта сумма пойдет на полное обновление наземной инфраструктуры. Та часть контактной сети, которая находится над землей, по словам Игоря Абрамовских, находится в относительно неплохом состоянии, хотя ее ремонт тоже входит в планы ООО ЧелябГЭТ.

— Пока мы ремонтируем только подъезды. Надеюсь, в скором времени при соответствующем финансировании будем делать уже само депо.

А в ближайшем будущем, сразу после завершения ремонта путей к первому трампарку, начнут менять стрелки у депо № 2. Там узлов меньше, поэтому проект обойдется дешевле.

— Думаю, успеем до конца года.

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