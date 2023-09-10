Жители Челябинской области сегодня выбирают местных депутатов

Впервые жители Челябинской области могут проголосовать лично или в интернете. Фото: облизбирком.

Челябинская область сегодня принимает участие в едином дне голосования. Как сообщает региональный избирком, с 8 утра и до 20 вечера будут работать 103 участка.

Выборы проходят в 20 муниципальных образованиях. Жителям предстоит решить, кто будет представлять их интересы в местных Собраниях и Советах. Главу выберут в Белоусовском сельском поселении Еткульского района, по одному депутату изберут в Собрание Карабаша и Магнитогорское городское Собрание депутатов.

— На участках присутствуют члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ и правоохранительных органов, — уточняет избирком Челябинской области.

Особенностью выборов 10 сентября 2023 года стало использование дистанционного электронного голосования. Систему ДЭГ открыли для жителей Октябрьского и Орджоникидзевского района Магнитогорска. Заявления на такую форму подали более 900 жителей из 7 тысяч избирателей.

Как сообщили в общественной палате Челябинской области, для контроля создана группа наблюдателей дистанционного голосования.

— В режиме реального времени можно проследить количество выданных и

принятых бюллетеней, проголосовавших граждан онлайн и время

голосования, — рассказал член Общественного штаба по

контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Александр

Анисимов. — Системой уже воспользовались 25 человек. Ход голосования может может лично проконтролировать любой, придя в штаб общественного

наблюдения.

Желающие проголосовать на дому, должны подать заявление сегодня до 14 часов.

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