Челябинцы 58 раз пожаловались на подтопление улиц

Подтопило в основном частный сектор. Фото: администрация Челябинска.

Коммунальщики Челябинска пытаются справиться с последствиями сильного дождя 9 сентября. Как сообщили в администрации города, за сутки выпало 41 мл осадков, что больше месячной нормы.

Главной проблемой стали огромные лужи, с которыми не справилась система канализации. На подтопление улиц жители Челябинска пожаловались 58 раз.

Фото: администрация Челябинска.

— Специалисты МБУ "ЭВИС" ликвидировали подтопления на участках улично-дорожной сети города по Валдайской и Труда, — рассказали в администрации.

Работы продолжаются в Ленинском районе, где затопило улицу Игуменка.

Фото: администрация Челябинска.

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