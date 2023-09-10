Челябинцы 58 раз пожаловались на подтопление улиц

Подтопило в основном частный сектор. Фото: администрация Челябинска.
Коммунальщики Челябинска пытаются справиться с последствиями сильного дождя 9 сентября. Как сообщили в администрации города, за сутки выпало 41 мл осадков, что больше месячной нормы.
Главной проблемой стали огромные лужи, с которыми не справилась система канализации. На подтопление улиц жители Челябинска пожаловались 58 раз.
Фото: администрация Челябинска.
— Специалисты МБУ "ЭВИС" ликвидировали подтопления на участках улично-дорожной сети города по Валдайской и Труда, — рассказали в администрации.
Работы продолжаются в Ленинском районе, где затопило улицу Игуменка.
Фото: администрация Челябинска.
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