У летевшего из Челябинска в Новосибирск самолета при заходе на посадку возникла неисправность

При посадке самолет повредил шасси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолет, летевший из Челябинска в Новосибирск 10 сентября, сломался в воздухе.

— У воздушного судна» при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту Embraer авиакомпании S7 Airlines находились 78 пассажиров и четыре члена экипажа.

Несмотря на поломку, самолету удалось благополучно приземлиться. Правда, при посадке он повредил шасси. Из-за этого пассажиры не смогли воспользоваться трапом-«рукавом». От самолета до здания аэропорта их довезли на автобусе.

Поврежденный Embraer отбуксировали на стоянку, причины происшествия сейчас выясняют.

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