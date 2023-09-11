В Челябинской области завершились выборы, идет подсчет голосов

Южноуральцы выбирали членов депутатских советов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области идет подсчет голосов после закрытия избирательных участков. 10 сентября выборы в органы местного самоуправления проходили в 20 муниципалитетах.

Как сообщили в региональной избирательной комиссии, за подсчетом голосов следят 390 наблюдателей от политических партий, кандидатов и областной Общественной палаты.

Явка на выборах в целом превысила 26%. Но есть участки-рекордсмены. Например, на дополнительных выборах депутата Совета Нагайбакского сельского поселения проголосовали более 76% избирателей, а на дополнительных выборах депутата Совета Алексеевского поселения в Варненском районе — более 77%.

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