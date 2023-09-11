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НовостиОбщество11 сентября 2023 5:18

Это из-за отходов производства: в Челябинске 11 сентября прогремели взрывы

Челябинцы 11 сентября услышали взрывы из-за отходов на предприятии
Елена КОЛЧИНА
Челябинцев попросили не пугаться грохота

Челябинцев попросили не пугаться грохота

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы утром 11 сентября услышали два громких хлопка. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, причина грохота — не чрезвычайное происшествие, а работа одного из предприятий в Ленинском районе.

На предприятии утилизируют отходы производства. Эта работа будет продолжаться до 12:00.

— Просим население не беспокоиться, — добавили в МЧС.

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