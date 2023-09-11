В Челябинской области после ссоры в клубе троих мужчин расстреляли из огнестрела

Подозреваемые задержаны полицией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Миассе Челябинской области после конфликта в ночном клубе троих мужчин 20, 28 и 73 лет расстреляли из огнестрела. Их с ранами на ногах доставили в больницу. Вооруженные люди, устроившие пальбу, с места уехали на машине.

Полицию вызвала родственница пострадавших мужчин. Уже на месте происшествия сотрудники опросили свидетелей и самих потерпевших. Машину, на которой уехали стрелки, объявили в розыск.

– В результате комплекса проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ установили разыскиваемую машину, а также и тех, кто передвигался на ней, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемых, четверых парней в возрасте от 20 до 22 лет, задержали и доставили на допрос. Оружие полицейские изъяли. В пресс-службе отмечают, что на раскрытие преступления у них ушло всего несколько часов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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