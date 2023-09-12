В Челябинске второклассник копит миллион на собственный автобус, продавая деревянных лошадок

Динозавры — главное увлечение Саши. Фото: Hornews.com

Восьмилетний Саша из Челябинска с раннего детства увлекается двумя вещами — работой по дереву и динозаврами. Вырезать фигурки его научил отец, известный челябинский резчик Сергей Федоров. Мальчик уже умеет самостоятельно нарисовать эскиз и вырезать несложную фигурку лошадки или пряничную форму с орнаментом.

Свои поделки Саша продает — и друзьям во дворе, и гостям Бажовского фестиваля. Деньги откладывает — хочет купить УАЗ-«буханку» и отправиться на ней на поиски костей динозавров.

— Динозаврами он очень увлечен. Недавно мы ездили в Копейский разрез, там камушки берешь, раскалываешь — а в них окаменевшие листочки. Сын загорелся: значит, и динозавров можно найти! И уверен, что найдет, — рассказал Hornews.com Сергей Федоров.

Из необходимого миллиона рублей мальчик накопил уже четыре тысячи. Саша хочет попасть на раскопки в Америку; родители же предлагают Саше поискать динозавров где-нибудь поближе — например, в Китае.

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