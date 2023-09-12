Разлившаяся река отрезала путь: в Челябинской области две женщины потерялись в лесу во время ливня

Женщин искали в кромешной темноте. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасли двух женщин, заблудившихся в лесу.

11 сентября жительницы Карталов приехали на машине в село Анненское. Машину оставили в жилом районе, а сами пошли в бор, чтобы набрать грибов.

Пока горожанки бродили между сосен, погода испортилась. Мелкий дождик превратился в мощный ливень. Сгустились тучи, под деревьями стало темно как ночью. Женщины шли почти что наощупь и окончательно сбились с пути.

Собирая грибы, горожанки перешли вброд реку — тогда она выглядела как скромный ручеек. Но в ливень река наполнилась водой, стала бурным потоком, вышла из берегов и отрезала женщинам обратный путь.

У заблудившихся был с собой телефон, но связи в чаще не оказалось. Только вечером женщинам удалось поймать сигнал. Они сразу же позвонили спасателям.

— В 22:00 пострадавшие были найдены в 5 километрах от села, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. —Женщин вывели из леса, перенесли на руках через речку, обогрели у печки в автомобиле, напоили горячим чаем и помогли добраться до личной машины.

Спасатели выяснили, что, блуждая наугад, горожанки выбрали очень неудачный маршрут. Если бы женщин не отыскали, им пришлось бы идти до ближайшего населенного пункта почти 50 километров.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщают, что в последнее время южноуральцы часто стали теряться в лесах. В Копейске накануне отыскали 10-летнюю девочку, которая разминулась с отцом во время сбора грибов. А под Кыштымом уже третий день ищут двух пенсионерок, тоже заблудившихся во время похода за грибами.

— Минимальный набор вещей, который необходимо брать с собой в лес: полностью заряженный телефон, небольшой запас продуктов и вода, зажигалка или спички, яркая одежда и запас теплых вещей, — советуют грибникам в МЧС.

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