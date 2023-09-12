Военный блогер Юрий Подоляка посетил производство беспилотников в Челябинске

Блогер приехал вместе с представителем «Народного фронта», чтобы поддержать волонтеров. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

В Челябинске Союз ветеранов ГРУ наладил производство и поставку беспилотников в зону спецоперации. В лабораторию, где собирается самый востребованный гуманитарный груз, приехали военный блогер Юрий Подоляка, замкомандира полка «Апостол» Юрий «Ангел» Гагарин и заместитель руководителя общественного движения «Народный фронт» Борис Подольный.

– Группа из 20 человек, оснащенная этими устройствами, заменяет по возможностям целый батальон. Потери несутся на порядок меньше, мы сохраняем жизни наших солдат. Что гораздо важнее, чем сэкономить материал. Сейчас стрелковый бой практически исключен. Обычно идет сражение на расстоянии, противника не наблюдают, но поражают достаточно эффективно, – отметил военный блогер Юрий Подоляка.

Также блогер отметил, что производству предстоит постоянное развитие. Ведь сейчас эти изобретения считаются «ультрасовременными, но через полгода они уже будут устаревшими».

Со склада в Челябинске уже отправили 19 конвоев с беспилотниками и другой помощью.

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