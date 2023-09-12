В Магнитогорске пропал 13-летний школьник. Фото и приметы

Подросток вышел из дома и пропал. Фото: Егор ИВЛЕВ

В городе Магнитогорск Челябинской области разыскивают 13-летнего подростка. Фото и приметы ребенка опубликовали в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас» Магнитогорска.

Парня ищут более суток. Фото: из соцсетей

По данным волонтеров, школьник вышел из дома на улице Зеленый лог 11 сентября в 13:00. Уже более суток мальчика никто не видел.

13-летний светленький мальчик одет в черную куртку, серые штаны и черные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите волонтерам по одному из номеров телефона: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24 или 102.

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