Пожилой водитель попал в больницу: в Челябинске столкнулись Mazda и скутер

Водителя скутера забрали на скорой. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Челябинска.

Вечером 12 сентября в Челябинске столкнулись автомобиль Mazda и скутер. ДТП произошло на пересечении улиц Краснофлотская и Комарова в Тракторозаводском районе в 17:32.

Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе госавтоинспекции Челябинска, 26-летний водитель Mazda столкнулся с 65-летним водителем скутера марки «Саломон».

– В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение, – отметили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Сотрудники госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

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