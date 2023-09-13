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НовостиОбщество13 сентября 2023 4:35

В Челябинске пятилетний мальчик застрял между стеклом и оконной решеткой

В Челябинске спасли ребенка, застрявшего за оконной решеткой
Елена КОЛЧИНА
Остался без присмотра и застрял: ребенка заметили в окне первого этажа на Южном Бульваре. Фото: УБЖ Челябинска

Остался без присмотра и застрял: ребенка заметили в окне первого этажа на Южном Бульваре. Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске спасатели пришли на помощь к пятилетнему ребенку, который умудрился застрять между стеклопакетом и решеткой на окне.

Стоявшего на узком отливе мальчика заметили прохожие. Они и обратились в экстренные службы.

Ребенок застрял в оконном проеме первого этажа, поэтому спасателям достаточно было приставной лестницы, чтобы добраться до маленького пленника. Они открыли сквозь решетку створки стеклопакета, чтобы мальчик смог вернуться в квартиру.

— К счастью, ребенок не пострадал, — сообщили в челябинском управлении безопасности.

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