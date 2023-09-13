Челябинцам прислали рекламные листовки, оформленные как квитанции ЖКХ

В листовках указано, что оплачивать услуги необязательно, но предупреждение можно и не заметить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Челябинска обнаружили в своих почтовых ящиках рекламные объявления, которые легко спутать с квитанциями за услуги ЖКХ.

Как рассказали в региональном управлении Антимонопольной службы, в листовках горожанам предлагают оплатить техобслуживание газового оборудования компанией «Уралгазсервис».

Фото: УФАС Челябиснкой области

— В документе содержится как квитанция, предназначенная для оплаты, так и указание внизу страницы: «Вы вправе самостоятельно выбирать специализированную организацию и заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования», — уточнили в УФАС.

Один из челябинцев пожаловался в ведомство на листовки. Теперь в Антимонопольной службе начали проверку и просят откликнуться других горожан, получивших такие же предложения.

Всех, кто получил рекламные «квитанции» или даже оплатил по ним обслуживание газового оборудования, просят до 20 сентября сообщить на электронный адрес to74@fas.gov.ru. В теме письма нужно указать «Опрос по рекламным листовкам», а в самом письме — назвать дату, когда пришла сомнительная листовка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.