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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:05

Челябинцам прислали рекламные листовки, оформленные как квитанции ЖКХ

УФАС в Челябинске проводит проверку из-за листовок, похожих на квитанции ЖКХ
Елена КОЛЧИНА
В листовках указано, что оплачивать услуги необязательно, но предупреждение можно и не заметить

В листовках указано, что оплачивать услуги необязательно, но предупреждение можно и не заметить

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Челябинска обнаружили в своих почтовых ящиках рекламные объявления, которые легко спутать с квитанциями за услуги ЖКХ.

Как рассказали в региональном управлении Антимонопольной службы, в листовках горожанам предлагают оплатить техобслуживание газового оборудования компанией «Уралгазсервис».

Фото: УФАС Челябиснкой области

Фото: УФАС Челябиснкой области

— В документе содержится как квитанция, предназначенная для оплаты, так и указание внизу страницы: «Вы вправе самостоятельно выбирать специализированную организацию и заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования», — уточнили в УФАС.

Один из челябинцев пожаловался в ведомство на листовки. Теперь в Антимонопольной службе начали проверку и просят откликнуться других горожан, получивших такие же предложения.

Всех, кто получил рекламные «квитанции» или даже оплатил по ним обслуживание газового оборудования, просят до 20 сентября сообщить на электронный адрес to74@fas.gov.ru. В теме письма нужно указать «Опрос по рекламным листовкам», а в самом письме — назвать дату, когда пришла сомнительная листовка.

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