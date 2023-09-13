В Челябинске в субботу 16 сентября пройдет Всероссийский «Кросс нации-2023»: как зарегистрироваться на забег

«Кросс нации-2023» пройдет в 43 муниципалитетах Челябинской области. Фото: Минспорт Челябинской области

В субботу, 16 сентября на Южном Урале пройдет традиционный массовый Всероссийский забег «Кросс нации-2023». В региональном министерстве по физической культуре и спорту рассказали, что в этом году старты пройдут в 43 муниципалитетах Челябинской области.

Главные площадки «Кросса нации» будут организованы в трех городах: Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

В Челябинске забеги пройдут на территории лесопарковой зоны за памятником Курчатову, в Магнитогорске в «Парке Магнитки», в Златоусте – около городского пруда у ТРК «Тарелка».

Первыми на старт выйдут участники спортивных забегов на 12, 8, 6 и 4 километра. Торжественная церемония открытия пройдет в 12.00. После этого на дистанцию 1 километр выйдут жители каждого районов Челябинска, Магнитогорска и Златоуста.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в «Кроссе нации» примут участие более 20 тысяч южноуральцев. Всем участникам выдадут стартовый номер «Кросса нации-2023». Победители спортивных забегов получат кубки, медали, дипломы, а также денежные призы.

Зарегистрироваться на забег в Челябинске можно через сайт Госуслуг по ссылке. На спортивные забеги - 14 сентября с 13.00 до 15.00 на муниципальной лыжной базе (Челябинск, ул. Лесопарковая, 2а). Номер участника также можно получить и на места старта – регистрация пройдет с 8.00 16 сентября.

День бега – «Кросс нации» проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография», в целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.