Верблюд, заводы или метеорит? Социологи выяснили, что челябинцы считают главными символами города

Для пятой части челябинцев главный символ города - верблюд Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске провели опрос, чтобы определить главный символ города по мнению жителей. Об итогах исследования рассказали в челябинском филиале РАНХиГС.

— Большинство респондентов (31%) не смогли назвать ни одного символа города, — разводят руками социологи.

При этом результаты опроса указывают на многогранность представлений оставшихся 69% челябинцев о родном городе. Респондентам не предлагали выбрать из готового списка вариантов, поэтому люди давали самые разнообразные ответы.

Чаще всего символом Челябинска называли верблюда. Животное с герба города вспомнили 21% опрошенных.

На втором месте по популярности — ученый Игорь Курчатов, памятник которому стоит в центре города и имя которого носит челябинский аэропорт. Курчатова главным символом назвали 8,3% респондентов.

Совсем немного отстает танк. Машину-памятник на городской площади или Танкоград вспомнили 8% опрошенных.

Следующие по популярности варианты — ЧТЗ (3,7%), памятник «Сказ об Урале» (3,3%), Кировка (3%).

Сразу 2% опрошенных назвали символом города покойного экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина (памятник ему также установлен в центре Челябинска). Нынешнего губернатора Алексея Текслера участники опроса реже, но все же вспоминали.

Для 1% респондентов Челябинск ассоциируется с метеоритом, для 2% — с заводами. Некоторые челябинцы называли не «заводы» в целом, а конкретные предприятия. А для 1% опрошенных Челябинск — это в первую очередь «рабочий человек».

0,3% выбрали символом города ансамбль «Ариэль», 05% — футбольный клуб «Челябинск», еще 0,5% — закрытый на реконструкцию цирк и столько же — здание Торгового центра.

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