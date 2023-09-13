В Снежинске все школы закрываются на карантин из-за инфекции

Учебный год едва успел начаться, а ученикам уже велели не приходить в классы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Снежинске школы закроют на карантин из-за роста заболеваемостью ОРВИ. Об этом сообщили в администрации города.

Карантин продлится с 14 по 20 сентября во всех школах и учреждениях дополнительного образования, где занятия проводят в закрытых помещениях.

За прошлую неделю в Снежинске заболеваемость ОРВИ выросла на 37,6%.

По состоянию на 12 сентября в двух городских школах больше 20% учеников не пришли на уроки из-за болезни. Из-за этого школы №117 и №125 перевели на дистанционное обучение. Удаленно дети будут учиться до и несколько дней после карантина.

Еще в трех снежинских школах уже закрыли на карантин в общей сложности 25 классов. Карантин действует в детсадах №4, №18 и 29.

Чтобы снизить заболеваемость, в городе разрешили проводить массовые мероприятия только на свежем воздухе.

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