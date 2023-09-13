Всё когда-то было идеей: на Южном Урале начался прием заявок молодежной премии #ДвигайЧЕ

Премия #ДвигайЧЕ проводится уже в третий раз. Фото: irinateksler/t.me

В Челябинской области стартовала молодежная премия #ДвигайЧЕ от Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. Прием заявок начался в официальный День города — 13 сентября и продлится до 17 октября.

— Молодые люди никогда не откладывают ничего на завтра — они хотят реализовываться здесь и сейчас. Молодежь приходит такая заряженная, она двигает нас, двигает Челябинск, отсюда название нашей премии — #ДвигайЧЕ, — отметила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. — Осталось только этих молодых инициативных найти, поддержать и простимулировать, чтобы эти инициативы реализовывались

Как и в прошлом году, будет три этапа. Но есть новшества. Первый этап — заочный. Нужно подать заявку и выполнить задание-кейс, связанное с одним из проектов Фонда 2020. В прошлом году были тесты, но ребята оказались подкованными. Зато сейчас участники могут внести вклад в работу Фонда 2020. Второй этап — выездная ассессмент-сессия с личным собеседованием у экспертов. И наконец, третий, самый приятный, — торжественная церемония награждения лауреатов. Одного из победителей выберет народное жюри путем голосования.

Проект должен быть уже на стадии реализации, а не просто на бумаге. У премии есть три номинации: социальная инициатива, культурная инициатива и образовательная инициатива. А также три возрастных категории: 14-18 лет, 19-24 и 25-30 лет.

— Те, кто старше 30 лет, но хотят участвовать, могут найти подопечного и стать наставником, — отметила Ирина Текслер.

30 человек получат по 35 тысяч рублей. Деньги можно потратить по своему усмотрению.

— Это премия за то, что они не равнодушны, реализуют интересные, нужные проекты, — рассказала КП-Челябинск Ирина Текслер.

Организаторы ждут участников не только из Челябинска, но и со всей области. К слову, порой реализовать идеи в малых городах даже проще, чем в мегаполисах. Проект не обязательно должен быть глобальным. На вопрос, а каких идей ждут сами организаторы, Ирина Текслер отметила, навязывать свои пожелания не очень корректно.

— Молодежь в первую очередь сама знает, что хочет. Если бы это были не новые инициативы, мы не смогли бы изменять наше настоящее, — отметила она, также добавив, что всё когда-то было идеей.

Презентацию и положение конкурса можно найти в группе «Фонд 2020» ВКонтакте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.