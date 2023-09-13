«Полчаса не могу уехать»: Центральные улицы Челябинска «встали» из-за пробок

Фото: Читатель КП-Челябинск

Жители Челябинска, которые поехали с работы домой в вечерний час пик, оказались неприятно удивлены возникшими пробками. Сервис «Яндекс карты» оценивает дорожную ситуацию в городе на 9 баллов.

- Полчаса не могу уехать домой. Стоит все, – написала КП-Челябинск читательница Марина, –на работу не буду ездить, пока все дороги не отремонтируют.

Так выглядит ситуация на карте. Фото: Яндекс Карты

Наиболее сложная ситуация возникла на проспекте Ленина от «Видгофа» до Алого Поля, Свердловском проспекте, улицах Цвиллинга, Красной и Доватора. Сложности наблюдаются на Воровского, Труда и Свободы

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