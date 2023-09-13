На пригородном вокзале в Челябинске открыли пункт помощи маломобильным гражданам

Фото: пресс-служба ЮУЖД

Маломобильные посетители пригородного вокзала в Челябинске смогут получить особую помощь. В здании открылся пункт Центра содействия мобильности «РЖД», где можно узнать информацию в виде пиктограмм или, для слабослышащих, визуального материала, нажатием кнопки вызвать сотрудника, который и ответит на возникшие вопросы, и донесет багаж.

– За 8 месяцев 2023 года услугами по оказанию помощи и сопровождению на вокзалах и остановочных пунктах Южно-Уральской железной дороги воспользовались 8662 маломобильных пассажира (+15% к 2022 году), – сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В ЮУЖД отмечают, что все вокзалы в подчинении компании адаптированы для маломобильных людей, что подтверждают паспорта доступности. В них есть кнопки вызова, специализированные уборные, тактильные указатели и так далее.

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