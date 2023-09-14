Росавиация разрешила полеты из Челябинска в Китай

Челябинцы, возможно, будут летать на китайский морской курорт Фото: Евгения ГУСЕВА

Росавиация выдала компании «Уральские авиалинии» допуск к полетам из Челябинска в китайский город Санья. В приказе ведомства говорится, что отправлять самолеты по маршруту можно не чаще одного раза в неделю.

Стоит отметить, что допуск к полетам — еще не начало авиасообщения. Это только разрешение перевозчику, если тот сочтет нужным, запустить новый маршрут.

Санья — тропический курорт на китайском острове Хайнань. Это международный туристический центр, на пляжах которого тепло круглый год. Помимо пляжей курорт может похвастаться стометровой статуей богини милосердия Гуаньинь, регулярными выставками, конкурсами и спортивными соревнованиями.

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