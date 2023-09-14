Четыре тонны «гуманитарки» передали на СВО из Челябинской области

Фото: администрация Еманжелинского района

В партии гуманитарного груза — техническое оборудование, бензиновые электрогенераторы, стабилизаторы напряжения, спутниковые антенны, бензопилы и расходные материалы для техники, продукты, сладости, медикаменты, одежду, обувь, средства гигиены, окопные свечи. Всего — четыре тонны, часть его везет УАЗ-«буханка», которую также передали в зону СВО жители Еманжелинского района.

Земляки также отправили солдатам письма школьников, свежие выпуски местной газеты «Новая жизнь», православные крестики и иконы, школьные учебники и канцтовары для детей Ясиноватой. Маршрут доставки груза пролегал через Луганск, Новойдар, Северодонецк, Рубежное, до Волновахи и Бердянска в сторону Токмака. «Гуманитарку» сопровождал лично глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

Непосредственно содействие в сборе гумпомощи оказывал директор предприятия «Трактор» Владимир Андрющенко. Его заслуги были отмечены благодарностью «Народного фронта», которую вручили ему заместитель руководителя исполкома ОНФ Борис Подольный и журналист Юрий Подоляка на церемонии в резиденции губернатора Челябинской области.

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