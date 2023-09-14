Сотрудник «РЖД» из Челябинска втайне от начальства майнил криптовалюту на работе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями сотрудника «РЖД», который майнил криптовалюту на рабочем месте. Желая подзаработать, но не раскошеливаться на оплату электричества, начальник городской дирекции связи Сергей В. поставил специальное оборудование в служебном помещении и принес компании убытки. Перерасход по свету составил 102 тысячи рублей.

– Приговором Советского районного суда г. Челябинска Сергей В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 80 000 рублей, – сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

В качестве смягчающих наказание факторов суд принял заглаживание вреда Сергеем, его положительные характеристики с места работы и наличие у мужчины несовершеннолетних детей. Преступление майнер совершил впервые.

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