«Нам важно было победить»: «Трактор» на домашнем льду обыграл «Динамо»

Последние очные встречи этих двух команд завершались не в пользу челябинцев. Фото ХК «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу во втором матче домашней серии. Встреча с минским «Динамо» под конец получилась нервной, но все же завершилась в пользу хозяев площадки. Подробнее — в материале.

После выигранного игроками «Трактора» стартового вбрасывания, инициативу перехватили гости. Выведя соперника из своей зоны, челябинцы организовали розыгрыш: завершающий бросок с острого угла Максима Шабанова полетел мимо ворот. Затем аналогичной точности не хватило и Владимиру Ткачеву. Зато фортуна улыбнулась Семену Дер-Аргучинцеву, который на 10-й минуте подобрал шайбу на синей и четко бросил в дальнюю девятку, открыв счет. Затем «Трактору» выпала возможность увеличить отрыв при игре в большинстве. Ей успешно воспользовался Виктор Антипин: свою первую шайбу за «черно-белых» защитник забросил после добивания от броска Роберта Хэмилтона. Челябинцы ушли в раздевалку с хорошим заделом — 2:0.

Второй период активнее начало минское «Динамо». На 23-й минуте гости вновь заработали удаление: в большинстве Никита Сошников набрасывал на ворота в надежде на добивание Антона Бурдасова, но голкипер соперника сыграл надежно. Позже на скамейку штрафников угодил автор первого гола Семен Дер-Аргучинцев. Несмотря на численное меньшинство, «Трактор» то и дело лез на ворота команды Дмитрия Квартальнова. На экваторе игрового отрезка челябинцы в третий раз пытались реализовать лишнего, но попытки оказалось тщетны. «Черно-белые» добились своего на 34-й минуте встречи: после добивания с отскока все же забросил третью шайбу Владимир Жарков. Гости пытались отыграться, но голкипер Зак Фукале действовал надежно — 3:0.

Заключительный период прошел под гнетом «Трактора». Челябинцы то и дело атаковали ворота «Динамо», но каждому из игроков вновь не хватало точности. Обороняясь, «черно-белые» начали совершать ошибки, пополняя друг за другом штрафной бокс. На 50-й минуте удалились сразу двое, но, к счастью, игра в формате «3 на 5» так и не принесла сопернику результата. За две минуты до финальной сирены гости из Минска все же отыграли одну шайбу. Затем тренерские штаб «Динамо» взял тайм-аут, после чего снял вратаря. Соперник вшестером прессинговал ворота Зака Фукале и смог сократить отставание до минимума. Хозяева площадки растерялись, но смогли взять себя в руки — противостояние завершилось со счетом 3:2 в пользу «черно-белых».

— Нам важно было победить. В концовке дала знать командная работа, сыграли самоотверженно. Мы довольны результатом, — отметил во флеш-интервью после встречи главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин.

Следующий матч домашней серии «Трактор» пройдет 16 сентября. На льду местной арены состоится «уральское дерби» — в гости к челябинцам приедет екатеринбургский «Автомобилист».

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