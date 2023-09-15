В Челябинской области закончился ремонт 15-километрового участка трассы М-5

На двух остановках смонтировали новые павильоны Фото: Егор ИВЛЕВ

В Сосновском районе закончили ремонт на 15-километровом участка трассы М-5. Речь об отрезке с 1829 по 1844 километр дороги. Там обновили асфальт и привели в порядок обочины.

Вдобавок обустроили шумозащитные полосы, установили барьерные ограждения и дорожные знаки. На автобусных остановках отремонтировали посадочное площадки и установили новые павильоны.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Жители села Архангельское, поселков Витаминный, Новотроицкий, Чипышево работают за пределами своих населенных пунктов и постоянно пользуются данным участком дороги, — прокомментировал глава Сосновского района Евгений Ваганов. — Ремонт значительно повысил уровень безопасности дорожного движения.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», на отремонтированном участке трассы очень интенсивное движение. По обновленной дороге проезжают более 21 тыс. автомобилей ежесуточно.

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